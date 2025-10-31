Party Halloween spécial Jeunes (12-17 ans) à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac
Party Halloween spécial Jeunes (12-17 ans) à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac vendredi 31 octobre 2025.
Party Halloween spécial Jeunes (12-17 ans) à l’ Espace des Possibles à Figeac
49 av Général de Gaulle Figeac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 00:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Une soirée pour s’amuser, danser, rire et créer des souvenirs !
Organisé par l’association Au Cœur des Possibles
Une soirée pour s’amuser, danser, rire et créer des souvenirs !
Organisé par l’association Au Cœur des Possibles .
49 av Général de Gaulle Figeac 46100 Lot Occitanie
English :
An evening of fun, dancing, laughter and memory-making!
Organized by the Au C?ur des Possibles association
German :
Ein Abend, um sich zu amüsieren, zu tanzen, zu lachen und Erinnerungen zu schaffen!
Organisiert von der Vereinigung Au C?ur des Possibles
Italiano :
Una serata all’insegna del divertimento, del ballo, delle risate e della creazione di ricordi!
Organizzata dall’associazione Au C?ur des Possibles
Espanol :
Una noche de diversión, baile, risas y recuerdos
Organizado por la asociación Au Cœur des Possibles
L’événement Party Halloween spécial Jeunes (12-17 ans) à l’ Espace des Possibles à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Figeac