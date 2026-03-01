Party Ludo (Des)équilibres Périers
Party Ludo (Des)équilibres Périers samedi 21 mars 2026.
Party Ludo (Des)équilibres
8 place du fairage Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands).
En mars, un espace dédié au jeux et aux jouets vous sera proposé sur le thème des équilibres, avec, à l’occasion de la semaine de la petite enfance, une salle réservée aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents.
Vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger à partager à l’heure du goûter. .
8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52 ludotheque@cocm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Party Ludo (Des)équilibres
L’événement Party Ludo (Des)équilibres Périers a été mis à jour le 2026-03-09 par Côte Ouest Centre Manche