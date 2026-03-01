Party Ludo (Des)équilibres Périers

Party Ludo (Des)équilibres

8 place du fairage Périers Manche

La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands).

En mars, un espace dédié au jeux et aux jouets vous sera proposé sur le thème des équilibres, avec, à l’occasion de la semaine de la petite enfance, une salle réservée aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents.

Vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger à partager à l’heure du goûter. .

