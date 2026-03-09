Party Ludo En attendant Noël Périers

Party Ludo En attendant Noël

8 place du fairage Périers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 14:00:00

fin : 2026-11-28 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28

La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands).

En novembre, la ludothèque prépare Noël avec vous.

Bonus ce mois-ci, les animations familles se joignent à nous pour proposer un bricolage de Noël !

Vous pouvez apporter quelque chose à manger ou à boire à partager pour le goûter. .

8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52 ludotheque@cocm.fr

