Party Ludo En attendant Noël Périers

Party Ludo En attendant Noël
8 place du fairage Périers Manche
Début : 2026-11-28 14:00:00
fin : 2026-11-28 18:00:00
2026-11-28
La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands).
En novembre, la ludothèque prépare Noël avec vous.
Bonus ce mois-ci, les animations familles se joignent à nous pour proposer un bricolage de Noël !
Vous pouvez apporter quelque chose à manger ou à boire à partager pour le goûter. .
8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52 ludotheque@cocm.fr
