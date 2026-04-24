Party Ludo Pique-nique et jeux à l’étang des Sarcelles Saint-martin-d’aubigny Saint-Martin-d’Aubigny
Party Ludo Pique-nique et jeux à l’étang des Sarcelles Saint-martin-d’aubigny Saint-Martin-d’Aubigny vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Martin-d’Aubigny
Party Ludo Pique-nique et jeux à l’étang des Sarcelles
Saint-martin-d’aubigny Etang des sarcelles Saint-Martin-d’Aubigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17
La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands, seul ou en groupe).
En juillet, venez pique-niquer, jouer à l’étang des Sarcelles. Si la météo est mauvaise, rendez-vous à la ludothèque. .
Saint-martin-d’aubigny Etang des sarcelles Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52
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English : Party Ludo Pique-nique et jeux à l’étang des Sarcelles
L’événement Party Ludo Pique-nique et jeux à l’étang des Sarcelles Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche