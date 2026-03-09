Party Ludo Retro Périers

Party Ludo Retro

8 place du fairage Périers Manche

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

2026-04-25

La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands).

Le thème d’avril RETRO pour découvrir, redécouvrir ou partager des jeux d’antan, d’enfance, d’un autre temps. .

8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52 ludotheque@cocm.fr

