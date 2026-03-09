Party Ludo Retro Périers
Party Ludo Retro Périers samedi 25 avril 2026.
Party Ludo Retro
8 place du fairage Périers Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
La ludothèque propose des Party Ludo tous les mois gratuites, ouvertes à tous (adhérents ou non, petits et grands).
Le thème d’avril RETRO pour découvrir, redécouvrir ou partager des jeux d’antan, d’enfance, d’un autre temps. .
8 place du fairage Périers 50190 Manche Normandie +33 2 33 72 10 52 ludotheque@cocm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Party Ludo Retro
L’événement Party Ludo Retro Périers a été mis à jour le 2026-03-09 par Côte Ouest Centre Manche