Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied Saint-Goazec
Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied Saint-Goazec vendredi 29 mai 2026.
Saint-Goazec
Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied
La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied à la guinguette du canal le vendredi 29 mai à partir de 19h00 à 00h00
> Food truck Les Burgers de Chez Tine à partir de 19h00 .
La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87
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English :
L’événement Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-05-26 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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