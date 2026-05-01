Saint-Goazec

Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied

La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied à la guinguette du canal le vendredi 29 mai à partir de 19h00 à 00h00

> Food truck Les Burgers de Chez Tine à partir de 19h00 .

La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87

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English :

L’événement Party mix: Kaouenn, Poppin’s Mireil, Petit pied Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-05-26 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou