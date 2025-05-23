PARTYGAME

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-04-14 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21

Des jeux multijoueurs, faciles à prendre en main, sur PS5, XBOX, Switch et Switch 2

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1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Easy-to-learn multiplayer games on PS5, XBOX, Switch and Switch 2

L’événement PARTYGAME Chartres a été mis à jour le 2026-03-22 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES