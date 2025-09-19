Parures et Dévotion, du profane au sacré – Vistimenti e giueli bunifazzini di i XVIIIu e XIXe seculi. Bonifacio Espace Saint-jacques Bonifacio / Bunifaziu

Samedi 20 et dimanche 21 septembre – Espace Saint-Jacques – Ouverture de 10h à 18h – Vente du catalogue d’exposition. Commissaire d’Exposition et rédaction des textes : Michel-Édouard Nigaglioni, historien de l’Art, chercheur au Service de l’Inventaire (Direction du patrimoine de la collectivité de Corse)

Dans les siècles passés, de riches Bonifaciennes ont parfois offert leurs plus belles robes et leurs plus précieux bijoux pour habiller et parer différentes statues de la Vierge exposées dans les églises de la ville. Certaines de ces robes ont heureusement pu traverser les siècles jusqu’à nous, conservées dans le calme feutré des sacristies …

À travers ces objets exceptionnels transparaît la vie quotidienne des Bonifaciens d’autrefois : leurs vêtements, leurs bijoux, mais aussi leur mode de vie et leur foi fervente. Toutes ces pièces, dignes d’un grand musée, mettent en lumière un pan oublié du patrimoine bonifacien. Elles seront confrontées avec d’autres éléments comparables, provenant de diverses régions de Corse.

Exposition temporaire présentée dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine à l’initiative de la municipalité de Bonifacio avec le soutien de la Collectivité de Corse. Ouverture du 6 au 21 septembre du mercredi au dimanche de 10h à 18h.

Des visites commentées de l’exposition seront proposées par le service patrimoine de la Mairie le mercredi 10, mercredi 17 et vendredi 19 septembre de 10h à 11h

