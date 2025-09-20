Parvis de la Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes
Place Vernier Troyes Aube
Gratuit
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Par l’association L’Outil en Main de Troyes et son Agglomération
>> Reliure, sculpture sur bois, vitrail Tiffany, atelier cuir
Conditions à partir de 9 ans .
Place Vernier Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 78 91 36 73
L’événement Parvis de la Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne