Parvis de la Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes

Parvis de la Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Parvis de la Basilique Saint-Urbain JEP 2025

Place Vernier Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Par l’association L’Outil en Main de Troyes et son Agglomération

>> Reliure, sculpture sur bois, vitrail Tiffany, atelier cuir



Conditions à partir de 9 ans .

Place Vernier Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 78 91 36 73

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Parvis de la Basilique Saint-Urbain JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne