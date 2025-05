AURELIE DEGUEST / L’Armée des Brises-lames – Parvis de la mairie du 19ème arrondissement Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

La Fondation Loo & Lou imagine pour la Nuit Blanche 2025 un projet qui prend la forme d’une installation et d’un spectacle pour plonger au cœur d’une expérience en immersion acoustique face à l’urgence climatique. L’art et la nature se rencontrent pour nous rappeler la fragilité de notre monde.

Dans un décor inspiré des brises-lames historiques de Saint-Malo, 12 sculptures translucides imprimées en 3D, éclats du passé réinterprétés, s’élèveront devant nous, vibrant au rythme de l’océan. Elle seront remplies et vidées de leur eau de façon aléatoire, tandis que dans une volonté participative, des cyclistes installés sur des vélos face aux brises- lames, feront l’effort qui permettra de ralentir la montée de l’eau et qui symbolisera la lutte éternelle entre les forces humaines, les caprices des marées et les accidents climatiques. En arrière plan, un écran géant diffuse, en boucle, des images contrastantes de catastrophes climatiques et de moments de sérénité, mêlées à une composition musicale envoûtante qui imite le souffle implacable des vagues et la furie des éléments. Chaque note, chaque image nous plongera dans l’impermanence de l’équilibre naturel, tandis qu’une performance vient interroger la vanité humaine face à cette force incontrôlable.

Le point culminant de cet événement interviendra lorsque l’eau dans les brises- lames, désormais pleins, débordera sous une déferlante visuelle et sonore. Dans cette explosion finale, le chaos climatique prendra vie, avant que le silence et l’obscurité n’enveloppent l’espace, vous laissant face à l’inéluctable.

En partenariat avec Fondation Loo & Lou pour l’Art contemporain, abritée sous l’égide de la Fondation de Luxembourg.

Avec le commissariat d’Aurélie Deguest & Patrice Lucas.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Parvis de la mairie du 19ème arrondissement 5-7 Pl. Armand Carrel 75019 Paris

