Parvis d’été, Musée des beaux-arts – Maurepas, Rennes
jeudi 9 juillet 2026 · Musée des beaux-arts – Maurepas · Rennes
Informations pratiques
Parvis d’été 9 – 30 juillet, les jeudis Musée des beaux-arts – Maurepas Ille-et-Vilaine
Gratuit sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T10:00:00+02:00 – 2026-07-30T12:00:00+02:00
Les Compagnons Bâtisseurs participent aux Parvis d’été, des rendez-vous hebdomadaires pendant l’été, sur le parvis du Musée des Beaux-Arts Maurepas !
Retrouvez nous tous les jeudis du mois de juillet, de 10h à 12h, pour partager un moment créatif et de transmission de savoir faire en plein-air, dans une ambiance conviviale !
Musée des beaux-arts – Maurepas 2 allée Georges-de-la-Tour, 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Parvis d’été devant le Musée des Beaux-Arts
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