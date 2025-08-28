« Parvis paralympique » : un an après les Jeux paralympiques, l’esplanade de l’Hôtel de Ville est en fête ! Parvis de l’Hôtel de Ville Paris
« Parvis paralympique » : un an après les Jeux paralympiques, l’esplanade de l’Hôtel de Ville est en fête ! Parvis de l’Hôtel de Ville Paris jeudi 28 août 2025.
Le 28 août 2024, les meilleurs athlètes du monde se donnaient rendez-vous à Paris pour le début des Jeux paralympiques. À l’occasion de l’anniversaire de cet événement majeur, des animations sont prévues sur le parvis de l’Hôtel de Ville durant un long week-end, ainsi que des initiations à des disciplines dans lesquelles la France a brillé l’année dernière… Voici le détail de ce qui vous attend !
Programmation
Du jeudi 28 août au dimanche 31, entre 13h et 19h, il sera possible de s’initier gratuitement aux disciplines suivantes :
- Le basket-fauteuil, avec des animateurs de la Ville de Paris et du Paris Université Club
- Le cécifoot, avec des animateurs de la Fédération Française Handisport
- Le volley assis, avec des animateurs de la Fédération Française de Volley
- La boccia, avec des animateurs du Comité Départemental Handisport de Paris.
En parallèle, il sera également possible de tester un « parcours céci » (parcours entre des plots les yeux bandés). Cette activité sera encadrée par le Paris Université Club.
Du 28 au 31 août de 13 h à 19 h, le parvis de l’Hôtel de Ville fête le premier anniversaire des Jeux paralympiques de Paris 2024 avec des initiations gratuites.
Du jeudi 28 août 2025 au dimanche 31 août 2025 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 13h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-08-28T16:00:00+02:00
fin : 2025-08-31T22:00:00+02:00
Date(s) : 2025-08-28T13:00:00+02:00_2025-08-28T19:00:00+02:00;2025-08-29T13:00:00+02:00_2025-08-29T19:00:00+02:00;2025-08-30T13:00:00+02:00_2025-08-30T19:00:00+02:00;2025-08-31T13:00:00+02:00_2025-08-31T19:00:00+02:00
Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris
Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)
Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)
Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo