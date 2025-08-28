« Parvis paralympique » : un an après les Jeux paralympiques, l’esplanade de l’Hôtel de Ville est en fête ! Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

« Parvis paralympique » : un an après les Jeux paralympiques, l’esplanade de l’Hôtel de Ville est en fête ! Parvis de l’Hôtel de Ville Paris jeudi 28 août 2025.

Le 28 août 2024, les meilleurs athlètes du monde se donnaient rendez-vous à Paris pour le début des Jeux paralympiques. À l’occasion de l’anniversaire de cet événement majeur, des animations sont prévues sur le parvis de l’Hôtel de Ville durant un long week-end, ainsi que des initiations à des disciplines dans lesquelles la France a brillé l’année dernière… Voici le détail de ce qui vous attend !

Programmation

Du jeudi 28 août au dimanche 31, entre 13h et 19h, il sera possible de s’initier gratuitement aux disciplines suivantes :

Le basket-fauteuil, avec des animateurs de la Ville de Paris et du Paris Université Club

avec des animateurs de la Ville de Paris et du Paris Université Club Le cécifoot, avec des animateurs de la Fédération Française Handisport

avec des animateurs de la Fédération Française Handisport Le volley assis, avec des animateurs de la Fédération Française de Volley

avec des animateurs de la Fédération Française de Volley La boccia, avec des animateurs du Comité Départemental Handisport de Paris.

En parallèle, il sera également possible de tester un « parcours céci » (parcours entre des plots les yeux bandés). Cette activité sera encadrée par le Paris Université Club.

Du 28 au 31 août de 13 h à 19 h, le parvis de l’Hôtel de Ville fête le premier anniversaire des Jeux paralympiques de Paris 2024 avec des initiations gratuites.

Du jeudi 28 août 2025 au dimanche 31 août 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-28T16:00:00+02:00

fin : 2025-08-31T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-28T13:00:00+02:00_2025-08-28T19:00:00+02:00;2025-08-29T13:00:00+02:00_2025-08-29T19:00:00+02:00;2025-08-30T13:00:00+02:00_2025-08-30T19:00:00+02:00;2025-08-31T13:00:00+02:00_2025-08-31T19:00:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo