FLASHING ROSA – théâtre in situ Parvis Rosa Parks Paris

FLASHING ROSA ! Un spectacle unique pour un lieu unique : le parvis Rosa Parks, à Paris 19

Nous vous promettons du théâtre, du spectacle, du mouvement, des images, de l’art, bref, un concentré de surprises qui se déploieront en un moment performatif unique sur le parvis Rosa Parks et dans ses alentours proches : les allées Rose Dieng Kuntz et Cesaria Evora.

Plutôt qu’un spectacle avec un public assis et installé, nous vous proposerons de nous suivre de station en station à travers l’esplanade Rosa Parks et par-delà, pour de petites haltes théâtrales, poétiques, chorégraphiques, musicales, autant de pastilles sucrées et instantanées que nous aurons créées spécifiquement pour chaque recoin visité.

Un spectacle en déambulation conçu et mis en scène par Catherine Richon et Benjamin Balthazar Lebigre

Avec la troupe éphémère 2025 de La Générale de Théâtre : Rakieta, Fabienne Abrard, Anna Alexis, Cécilia Bouzard, Marie-Pierre Deloeil, Lou Doré, Esther Dumas, Elisabeth Gras, Soma Ly, Laura Moretti, Sébastien Malher, Lydie Pringault, Dave Vaubien

Une proposition de La Générale de Théâtre, en partenariat avec le Rosa Lab et La Régie de Quartier Paris 19

Avec le soutien de la Ville de Paris, la DAC et le Ministère de la Ville

Cet été, La Générale de Théâtre constitue une troupe éphémère et investit le parvis Rosa Parks pour une nouvelle expérience de Théâtre express : Flashing Rosa !



gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Parvis Rosa Parks gare RER Rosa Parks 75019 Rendez-vous sur la place – sortie à gauche quand on sort du RER / au pied de l’arrêt du tram Rosa Parks / juste après avoir passé le tunnel de la station de RER quand on arrive du 19èmeParis

https://www.lageneraledetheatre.com/flashing-rosa +33631837258 contact@lageneraledetheatre.com https://www.facebook.com/lageneraledetheatre https://www.facebook.com/lageneraledetheatre