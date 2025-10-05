Pas à Pas au musée de la Chaussure la danse au fil des collections rue Bistour Romans-sur-Isère

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Dans le cadre du 1er dimanche du mois, accès gratuit au musée sous le signe du tango argentin avec Corazon del tango visite guidée, milonga…

Exceptionnellement, le Musée vous propose une visite guidée exclusive sur le thème de la Danse.

rue Bistour musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 sruinaud@ville-romans26.fr

English :

On the 1st Sunday of the month, free admission to the museum with Corazon del tango: guided tour, milonga…

Exceptionally, the Museum is offering an exclusive guided tour on the theme of Dance.

German :

Im Rahmen des 1. Sonntags im Monat freier Eintritt ins Museum im Zeichen des argentinischen Tangos mit Corazon del tango: Führung, Milonga…

Ausnahmsweise bietet Ihnen das Museum eine exklusive Führung zum Thema Tanz an.

Italiano :

La prima domenica del mese, ingresso gratuito al Museo sul tema del Tango argentino con Corazon del Tango: visita guidata, milonga…

Eccezionalmente, il Museo offre una visita guidata esclusiva sul tema della danza.

Espanol :

El 1er domingo del mes, entrada gratuita al Museo bajo el tema del Tango Argentino con Corazón del Tango: visita guiada, milonga…

Excepcionalmente, el Museo propone una visita guiada exclusiva sobre el tema de la Danza.

