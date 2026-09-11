PAS A PAS dans Béthune par COULISSES, Beffroi, Béthune

Informations pratiques

PAS A PAS dans Béthune par COULISSES Dimanche 20 septembre, 09h15 Beffroi Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Randonnée poétique dans Béthune pour pas à pas, raviver, réanimer le patrimoine de la ville. Les lecteurs de l’association Coulisses émailleront les points d’arrêt de lectures en lien avec les lieux.

Prévoir des chaussures confortables, l’association BON PIED BON OEIL assure la sécurité.

Renseignements: contact@coulissesbethune.fr ou Corinne 06 07 10 31 77

facebook:Coulisses Béthune

Beffroi Grand Place, 62400 Béthune, France Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321525000 [{« link »: « mailto:contact@coulissesbethune.fr »}]

Randonnée poétique dans Béthune pour pas à pas, raviver, réanimer le patrimoine de la ville. Les lecteurs de l’association Coulisses émailleront les points d’arrêt de lectures en lien avec les lieux.…

©Sylvie Cayet