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PAS A PAS dans Béthune par COULISSES, Beffroi, Béthune

dimanche 20 septembre 2026 · Beffroi · Béthune

PAS A PAS dans Béthune par COULISSES, Beffroi, Béthune

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Beffroi
Adresse
Grand Place, 62400 Béthune, France
Ville
62400 Béthune
Département
Pas-de-Calais

PAS A PAS dans Béthune par COULISSES Dimanche 20 septembre, 09h15 Beffroi Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Randonnée poétique dans Béthune pour pas à pas, raviver, réanimer le patrimoine de la ville. Les lecteurs de l’association Coulisses émailleront les points d’arrêt de lectures en lien avec les lieux.
Prévoir des chaussures confortables, l’association BON PIED BON OEIL assure la sécurité.
Renseignements: contact@coulissesbethune.fr ou Corinne 06 07 10 31 77
facebook:Coulisses Béthune

Beffroi Grand Place, 62400 Béthune, France Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321525000 [{« link »: « mailto:contact@coulissesbethune.fr »}]
Randonnée poétique dans Béthune pour pas à pas, raviver, réanimer le patrimoine de la ville. Les lecteurs de l’association Coulisses émailleront les points d’arrêt de lectures en lien avec les lieux.…

©Sylvie Cayet

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