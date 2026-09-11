PAS A PAS dans Béthune par COULISSES, Beffroi, Béthune
dimanche 20 septembre 2026 · Beffroi · Béthune
Informations pratiques
PAS A PAS dans Béthune par COULISSES Dimanche 20 septembre, 09h15 Beffroi Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Randonnée poétique dans Béthune pour pas à pas, raviver, réanimer le patrimoine de la ville. Les lecteurs de l’association Coulisses émailleront les points d’arrêt de lectures en lien avec les lieux.
Prévoir des chaussures confortables, l’association BON PIED BON OEIL assure la sécurité.
Renseignements: contact@coulissesbethune.fr ou Corinne 06 07 10 31 77
facebook:Coulisses Béthune
Beffroi Grand Place, 62400 Béthune, France Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321525000 [{« link »: « mailto:contact@coulissesbethune.fr »}]
Randonnée poétique dans Béthune pour pas à pas, raviver, réanimer le patrimoine de la ville. Les lecteurs de l’association Coulisses émailleront les points d’arrêt de lectures en lien avec les lieux.…
©Sylvie Cayet
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