Pas-à-pas par 2e2m, Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville, Chaville

Informations pratiques

Pas-à-pas par 2e2m Samedi 4 juillet, 16h00 Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

L’ensemble 2e2m de la Fevis propose le concert Pas-à-pas qui initie la rencontre de deux interprètes autour d’instruments de prime à bord très différents : le violon et les percussions. A travers la danse, ils tissent leur lien, avec le floklore d’une part et l’invitation à la pulsation de l’autre. Ainsi, par un traitement rythmique et rustique s’installe un dialogue entre les deux protagonistes. Tantôt timides, tantôt enjoués, puis têtus, voire stupides, il et elle se jaugent dans les limites de leurs possibilités instrumentales jusqu’à trouver un authentique équilibre musical. Ce voyage musical propose une réflexion au travers d’œuvres de John Cage, Lin-Ni Liao, Georges Aperghis, Liza Lim, David Lang, François Vallet et Timothée Quost.

Une programmation ludique pour toute la famille.

Violon : Dorothée Nodé-Langlois

Percussions : François Vallet

Mairie de Chaville – Parc de l’hôtel de ville 1456 avenue Roger Salengro 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 15 40 00 http://www.ville-chaville.fr Mairie de Chaville. Jardins.

Pas-à-pas initie la rencontre de deux interprètes autour d’instruments de prime abord très différents : le violon et les percussions. concert rencontre

© Céline Bodin