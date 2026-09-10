Pas à pas vers la maternelle Centre socio culturel Cozes
lundi 12 octobre 2026 · Centre socio culturel · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Pas à pas vers la maternelle
Centre socio culturel 8 rue de l’hôtel de ville Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 09:30:00
fin : 2026-10-12 11:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Le centre socio culturel Arc-en-ciel vous propose un nouveau programme de découverte pour les enfants et leurs parents pour: favoriser l’intégration en maternelle & aider au développement et à la sociabilisation.
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Centre socio culturel 8 rue de l’hôtel de ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47
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English :
The Arc-en-ciel Social and Cultural Center is offering a new introductory program for children and their parents designed to: promote integration into preschool and support children’s development and socialization.
L’événement Pas à pas vers la maternelle Cozes a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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