Pas à pas vers la maternelle Centre socio culturel Cozes

Informations pratiques

Cozes

Pas à pas vers la maternelle

Centre socio culturel 8 rue de l’hôtel de ville Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 09:30:00

fin : 2026-10-12 11:30:00

Date(s) :

2026-10-12

Le centre socio culturel Arc-en-ciel vous propose un nouveau programme de découverte pour les enfants et leurs parents pour: favoriser l’intégration en maternelle & aider au développement et à la sociabilisation.

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Centre socio culturel 8 rue de l’hôtel de ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47

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English :

The Arc-en-ciel Social and Cultural Center is offering a new introductory program for children and their parents designed to: promote integration into preschool and support children’s development and socialization.

L’événement Pas à pas vers la maternelle Cozes a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique