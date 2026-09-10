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AGENDA · Cozes

Pas à pas vers la maternelle Centre socio culturel Cozes

vendredi 30 octobre 2026 · Centre socio culturel · Cozes

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre socio culturel
Adresse
8 rue de l'hôtel de ville
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Pas à pas vers la maternelle

Centre socio culturel 8 rue de l’hôtel de ville Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 10:00:00
fin : 2026-10-30 11:00:00

Date(s) :
2026-10-30

Le centre socio culturel Arc-en-ciel vous propose un nouveau programme de découverte pour les enfants et leurs parents pour: favoriser l’intégration en maternelle & aider au développement et à la sociabilisation.
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Centre socio culturel 8 rue de l’hôtel de ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47 

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English :

The Arc-en-ciel Social and Cultural Center is offering a new introductory program for children and their parents designed to: promote integration into preschool and support children’s development and socialization.

L’événement Pas à pas vers la maternelle Cozes a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique

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