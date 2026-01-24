Pas à pattes

Chemin du Lac Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Une marche de 2,5 km avec ton chien pour les autres chiens ! Démonstration d’agility canine, stand de la Spa et du chien à la Française. Sur inscription avant le 4 février. .

Chemin du Lac Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 17 58

L’événement Pas à pattes Serres-Castet a été mis à jour le 2026-01-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran