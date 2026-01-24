Pas à pattes Serres-Castet
Pas à pattes Serres-Castet dimanche 8 février 2026.
Pas à pattes
Chemin du Lac Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Une marche de 2,5 km avec ton chien pour les autres chiens ! Démonstration d’agility canine, stand de la Spa et du chien à la Française. Sur inscription avant le 4 février. .
Chemin du Lac Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 17 58
English : Pas à pattes
