Pas Bête Rue Victor Hugo Saint-Vallier
mercredi 28 octobre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Pas Bête
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:00:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Mercredi sans écran : spectacle canin par la Cie Des Plumés
La Cie des Plumés prend un virage original en préparant un spectacle centré sur le chien, ou plus précisément sur la relation unique et véritable que l’on construit avec son animal d’année en année.
Dans une sorte de cabinet de curiosité, rempli de machines improbables et farfelues, Diane tente de suivre le fil des pensées de sa Chienne Paulette. On assiste alors à toutes sortes d’expériences insolites et drôles.
C’est un spectacle tendre et drôle, qui à partir de Petits Riens crée de Grands Moments… .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pas Bête
L’événement Pas Bête Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Saint-Vallier (Saône-et-Loire)
- Festival Play it again Les tontons Flingeurs Ciné Galaure Saint-Vallier 18 septembre 2026
- Le concert Caruso, une voix pour l’éternité Saint-Vallier 19 septembre 2026
- Festival Play it again Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Galaure Saint-Vallier 19 septembre 2026
- Requiem(s) Quatuor Debussy Église de Saint-Vallier Saint-Vallier 20 septembre 2026
- Festival Play it again Le nom de la Rose Ciné Galaure Saint-Vallier 20 septembre 2026