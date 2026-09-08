Pas Bête Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Pas Bête

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Mercredi sans écran : spectacle canin par la Cie Des Plumés

La Cie des Plumés prend un virage original en préparant un spectacle centré sur le chien, ou plus précisément sur la relation unique et véritable que l’on construit avec son animal d’année en année.

Dans une sorte de cabinet de curiosité, rempli de machines improbables et farfelues, Diane tente de suivre le fil des pensées de sa Chienne Paulette. On assiste alors à toutes sortes d’expériences insolites et drôles.

C’est un spectacle tendre et drôle, qui à partir de Petits Riens crée de Grands Moments… .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Pas Bête

L’événement Pas Bête Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)