Pas d’ panique ! C’est la police… La Comédie du Finistère Brest

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-04 20:15:00

2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-05

Claire Madoue, journaliste d’investigation, doit réaliser un reportage dans le commissariat en charge d’arrêter une bande de braqueurs qui échappe aux forces de l’ordre depuis plusieurs mois.

Quand elle fait la connaissance des responsables de l’enquête, Ben et Simoni, elle est sûre d’une chose Le Gang n’est pas prêt d’être arrêté… Mais avec ces deux spécimens, elle tient le reportage de sa vie.

Glandeurs, cyniques, incompétents… Vous allez adorer les détester ! De l’action, une histoire d’amour pas comme les autres, des interrogatoires pleins de tendresse, une intrigue palpitante, plongez au coeur de ce commissariat azimuté et découvrez la police comme vous ne l’avez (presque) jamais vue.

NB Si c’est vrai qu’ils veillent pour le pays… Alors on est mal barré !

Informations pratiques

Durée 1h15.

Réservation obligatoire, en ligne. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

