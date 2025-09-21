Pas de constructions sans pierres . Le Temple Montmorin

Pas de constructions sans pierres . Dimanche 21 septembre, 10h00 Le Temple Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pas de pierres sans carrières.

Nous savons au moins qu’il y avait une carrière d’arkose pas loin du Temple à la PILHAYRE. Il est assez probable que les pierres pour sa construction en ont été extraites.

Un peu plus loin peu avant l’embranchement pour les PIRINS se trouve une croix qui a été érigée pour un jeune ouvrier mort dans cette carrière. C’est un habitant des Robertins ,lui-même tailleur de pierre, qui nous a donné ces informations.

Il n’y a malheureusement pas de registres des professionnels du Puy de Dôme aux Archives Départementales pour la fin du XIXème siècle.

A l’occasion de cette journée nous sollicitons les mémoires encore vives à nous transmettre leur connaissances.

Où étaient situées les carrières de Montmorin et des alentours ?

A VOUS DE NOUS LE DIRE !

Le Temple de Montmorin a une histoire digne de Clochemerle et certains journaux nationaux et locaux s'en sont fait l'écho.

A l’ origine de cet édifice, la querelle qui débute en 1872 entre les habitants du village de La Vialle et ceux du village de La Martre, rapidement rejoints par ceux des 23 autres villages et lieux-dits de la commune de Montmorin.

A cette époque c’est la chapelle du château de Montmorin, sise à La Vialle, qui sert de lieu de culte catholique. Elle aurait eu besoin d’importants travaux, mais les conseillers municipaux refusent ces dépenses et font le choix d’ériger une nouvelle église.

Elle sera élevée à La Martre de préférence à La Vialle.

Se sentant lésés, les opposants à cette localisation adressent de nombreux courriers et pétitions à l’évêché et à la préfecture.

Un des arguments est justement l’éloignement de la future nouvelle église pour nombre de pratiquants et l’état lamentable des chemins qu’il leur faudrait emprunter pour s’y rendre.

Se sentant abandonnés, ces se tournent vers le protestantisme et le chantier du temple est lancé en 1878.

Une issue surprenante à un conflit qui avait failli aboutir à la division de la commune.

Le tracé de la séparation avait même été arrêté au conseil municipal du 1er juin 1879.

Pendant une cinquantaine d’années des cultes protestants y seront célébrés.

A partir de 1937, le temple sert de résidence d’été pour des pasteurs et leurs familles, puis en 1957 il devient la propriété de Vacances et loisirs éducatifs d’Aubervilliers.

En 1963 le bâtiment est assez délabré.

Créée en 2020, l’association « LES AMIS DU TEMPLE DE MONTMORIN »

a pour but de faire connaître ce lieu et son histoire originale

L’Illustration – journal du 17 octobre 1846 – médiathèque de Fontainebleau – cliché P.Dubreucq – 2017