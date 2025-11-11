Pas de deux Opéra National de Bordeaux La Coupole Saint-Loubès

Pas de deux Opéra National de Bordeaux

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès Gironde

Tarif : 17 – 17 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Retrouvez le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, le temps d’une soirée autour des pas de deux les plus virtuoses du répertoire. Au programme, des extraits de grands chefs d’œuvre du répertoire classique tels que Casse-Noisette, Notre Dame de Paris, Roméo et Juliette… Le pas de deux est en soi l’essence du ballet, où deux personnages et leurs interprètes doivent dépasser la danse et aller au plus vrai d’eux-mêmes. Technique irréprochable, poésie et virtuosité seront au rendez-vous de cette soirée jetant un pont entre héritage classique et chorégraphes d’aujourd’hui. Le petit plus Masterclass danse avec l’ONB. .

La Coupole 36 Chemin de Nice Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 68 67 06 culture@saint-loubes.fr

