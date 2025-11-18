Pas de mode d’emploi, mais plein d’astuces à partager viens papoter parentalité! Pôle Enfance Jeunesse et Sport Soustons

Pas de mode d’emploi, mais plein d’astuces à partager viens papoter parentalité!

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Gratuit

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

2025-11-18

Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents. Un espace de jeux est proposé à vos enfants avec Aline. .

Pôle Enfance Jeunesse et Sport Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Pas de mode d’emploi, mais plein d’astuces à partager viens papoter parentalité!

Come and share your experiences, exchange tips and meet other parents for a convivial and enriching moment between parents.

German : Pas de mode d’emploi, mais plein d’astuces à partager viens papoter parentalité!

Kommen Sie, um Ihre Erfahrungen auszutauschen, Ratschläge zu erteilen und andere Eltern zu treffen, um eine gesellige und bereichernde Zeit unter Eltern zu verbringen.

Italiano :

Venite a condividere le vostre esperienze, a scambiarvi consigli e a incontrare altri genitori per un’esperienza amichevole e arricchente.

Espanol : Pas de mode d’emploi, mais plein d’astuces à partager viens papoter parentalité!

Venga y comparta sus experiencias, intercambie consejos y conozca a otros padres para vivir una experiencia amistosa y enriquecedora.

