Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité. Soustons mardi 20 janvier 2026.
Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents. Un espace de jeux est proposé à vos enfants avec Aline.
Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr
English : Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité.
Come and share your experiences, exchange tips and meet other parents for a convivial and enriching moment between parents. A play area is available for your children with Aline.
