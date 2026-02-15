Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité. Soustons

Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité.

Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-24

Venez partager vos expériences, échanger des conseils et rencontrer d’autres parents pour un moment convivial et enrichissant entre parents.

Un espace de jeux est proposé à vos enfants avec Aline. .

Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Pas de mode d’emploi mais plein d’astuces à partager: viens papoter parentalité.

Come and share your experiences, exchange tips and meet other parents for a convivial and enriching moment between parents.

