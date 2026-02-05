Pas de panique, y’a l’feu ! Apéro-Théâtre Champigné Les Hauts-d’Anjou

Pas de panique, y’a l’feu ! Apéro-Théâtre

Champigné Allée de la passion Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Soirée théâtre proposée par l’école Saint François Xavier en partenariat avec la troupe Rives aux Éclats, le samedi 11 avril 2026 à partir de 18h30, Théâtre Saint-Roland à Champigné.

Venez assister à la soirée Apéro théâtre organisée par l’école Saint-François Xavier et animée par la troupe de Théâtre Rives aux Eclats.

Cette année encore, la compagnie Rives aux Éclats revient au Théâtre St Roland, avec sa pièce Pas de panique, y’a le feu , de Gilbert Leriche et mis en scène par Juliette Piat.

Alors si vous voulez passer une bonne soirée, n’hésitez pas à réserver! .

Champigné Allée de la passion Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 87 30 80 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater evening proposed by the Saint François Xavier school in partnership with the Rives aux Éclats troupe, on Saturday April 11, 2026 from 6:30pm, Théâtre Saint-Roland in Champigné.

L’événement Pas de panique, y’a l’feu ! Apéro-Théâtre Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Anjou bleu