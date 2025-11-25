Pas de société sans vin ? La Cité du Vin Bordeaux

Pas de société sans vin ? Mardi 25 novembre, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Événement gratuit, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T19:00:00 – 2025-11-25T21:00:00

Fin : 2025-11-25T19:00:00 – 2025-11-25T21:00:00

Le vin occupe une place singulière dans notre société. Associé au plaisir de la table, le vin possède aussi un héritage culturel et représente un marqueur symbolique, tant individuel que collectif. Le recul de sa consommation interroge plus largement sur nos habitudes et nos valeurs.

En confrontant la consommation de vin aux dynamiques sociétales actuelles, cette conférence propose d’explorer comment le monde du vin a tous les atouts pour rester en résonnance avec une société en mutation.

La conférence sera suivie de la dégustation d’un verre de vin.

Avec Marie Mascré, fondatrice et directrice associée | SOWINE.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/fr-FR/produits-et-seances?famille=2524966853200400017 »}, {« type »: « link », « value »: « https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HMS8QTDiQ5WJBtI931dh8g »}]

