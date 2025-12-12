Pas de souci Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Pas de souci

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26 21:00:00

2026-02-26

Cie Miam Miam

Dans un futur plus ou moins proche, deux amis de longue date ont loué une salle de Mif-Müf, un sport nordique très en vogue, pour une heure. Au fil de la partie, ils vont se dire des vérités jamais énoncées, comme seuls les amis savent se blesser l’un l’autre, en toute bonne foi. Pas de souci est un conflit grandissant, une escalade, un engrenage, où les égos s’empoignent jusqu’au grotesque, dans une danse absurde de bêtes humaines en crise.

Pas de souci est un dialogue entre deux personnages dans une situation. Ici pas de récit direct ( il était une fois cela, il m’est arrivé ceci ), mais une situation à laquelle on assiste au présent, entre deux êtres qui interagissent sous nos yeux. En ambitionnant de mener un conflit d’une heure, nous nous appuyons sur toutes les dynamiques qui forment le conflit mauvaise foi, rancœur, coup bas, attaque personnelle, insulte, manipulation, guet-apens, violence physique, harcèlement, obsession du détail, tentatives de consensus, de diplomatie, de réconciliation…

A partir de 15 ans .

Théâtre du Rempart 11, rue du Rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

