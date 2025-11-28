Pas Des Paroles En L’Air Théâtre du Passeur Saint-Saturnin

Pas Des Paroles En L’Air

Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Les chansons sont partout, mais ici on vous propose de les entendre autrement chants de lutte, de révolte ou de rupture. Un moment partagé autour des mots de paroliers, chansonniers et poètes qui nous aident à tenir dans un monde assourdissant.

Les chansons sont partout, tout le temps, via les concerts, les radios, les plateformes. Pour ces lectures on vous invite à venir entendre les paroles des chansons autrement. Chansons de lutte ou de révolte, chansons galvanisantes, chansons de ruptures… Nous partagerons un moment autour des textes des paroliers, chansonniers (humanitaires) et poètes qui nous ont permis de tenir le coup dans notre monde assourdissant. .

Théâtre du Passeur 88 Rue de la Rivière Saint-Saturnin 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82

English :

Songs are everywhere, but here we invite you to hear them in a different light: songs of struggle, revolt or rupture. A moment shared around the words of lyricists, songwriters and poets who help us hold on in a deafening world.

German :

Lieder sind überall, aber hier schlagen wir Ihnen vor, sie einmal anders zu hören: Lieder des Kampfes, der Revolte oder des Bruchs. Ein gemeinsamer Moment rund um die Worte von Textern, Liedermachern und Dichtern, die uns helfen, in einer ohrenbetäubenden Welt durchzuhalten.

Italiano :

Le canzoni sono ovunque, ma qui c’è la possibilità di ascoltarle sotto una luce diversa: canzoni di lotta, di rivolta o di rottura. Un momento condiviso intorno alle parole di parolieri, cantautori e poeti che ci aiutano a resistere in un mondo assordante.

Espanol :

Canciones hay en todas partes, pero aquí tenemos la oportunidad de escucharlas bajo una luz diferente: canciones de lucha, de revuelta o de ruptura. Un momento compartido en torno a las palabras de letristas, cantautores y poetas que nos ayudan a resistir en un mundo ensordecedor.

L’événement Pas Des Paroles En L’Air Saint-Saturnin a été mis à jour le 2025-11-18 par CDT72