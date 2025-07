Pas d’panique c’est la police Back Step Théâtre Vichy

Pas d’panique c’est la police Back Step Théâtre Vichy vendredi 24 octobre 2025.

Pas d’panique c’est la police

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-10-24 21:00:00

fin : 2025-10-24 22:30:00

2025-10-24 2025-10-25 2025-10-26

Si c’est vrai qu’ils veillent pour le pays… Alors on est mal barré.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 83 02 11 lebacksteptheatre@gmail.com

English :

If it’s true that they’re looking out for the country… Then we’re in trouble.

German :

Wenn es stimmt, dass sie für das Land wachen… Dann haben wir schlechte Karten.

Italiano :

Se è vero che si occupano del paese… Allora siamo nei guai.

Espanol :

Si es verdad que están cuidando el país… Entonces estamos en problemas.

