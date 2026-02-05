Pas du Houx Trail Paimpont

Pas du Houx Trail

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Une découverte de la course en sentiers, à la rencontre d’un étang apprécié de la faune

Niveau Novice 1/5

Durée 2h00

Taille du groupe 8 personnes max.

Au programme 11 km 50 D+

De l’étang de Paimpont à celui du Pas du Houx, installé dans son écrin de verdure, où les cervidés aiment venir s’abreuver et les oiseaux migrateurs se reposer.

Sortie trail pour découvrir Brocéliande en dehors de ses sentiers battus, guidée par Dévrig, accompagnateur en montagne diplômé d’état dans l’activité de trail et compétiteur à haut-niveau en Bretagne comme en montagne. Il vous partagera ses conseils pour vous permettre de progresser, mais aussi des histoires sur la richesse des lieux, pour lier sportif et imaginaire. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 52 56 32

