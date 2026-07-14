Informations pratiques

PAS MOI · Diana Anselmo Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Mardi 17 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Et si l’histoire du son commençait ailleurs ? PAS MOI remonte aux premiers dispositifs d’enregistrement du XIXe siècle, conçus dans une volonté de « corriger » la surdité.

Et si l’histoire du son commençait ailleurs ?

PAS MOI remonte aux premiers dispositifs d’enregistrement du XIXe siècle, conçus dans une volonté de « corriger » la surdité. Depuis une perspective sourde et signante, à partir d’archives méconnues, les trois peformeurs font surgir d’autres récits, déplacent nos manières d’écouter et de regarder, et ouvrent un espace où la différence cesse d’être un manque pour devenir une force qui reconfigure nos perceptions et nos imaginaires.

_**En LIS (langue des signes italienne)**_

_**Doublé en LSF (langue des signes française), surtitré en français et anglais**_

_PAS MOI est présenté dans le cadre du réseau R.O.M (Residencies On the Move) à l’invitation du Santarcangelo Festival (Italie)._

_En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne – Centre Européen Théâtral et Chorégraphique dans le cadre du Festival TNB du 17 au 28 novembre 2026_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-17T20:00:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/754695-pas-moi-festival-tnb

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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