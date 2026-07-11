Informations pratiques

PAS MOI · Diana Anselmo Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 19 novembre, 19h00

Et si l’histoire du son commençait ailleurs ? PAS MOI remonte aux premiers dispositifs d’enregistrement du XIXe siècle, conçus dans une volonté de « corriger » la surdité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-19T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-19T20:00:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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