PAS MOI · Diana Anselmo, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

PAS MOI · Diana Anselmo Jeudi 19 novembre, 19h00 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T19:00:00+01:00 – 2026-11-19T20:00:00+01:00

Et si l’histoire du son commençait ailleurs ?

PAS MOI remonte aux premiers dispositifs d’enregistrement du XIXe siècle, conçus dans une volonté de « corriger » la surdité. Depuis une perspective sourde et signante, à partir d’archives méconnues, les trois peformeurs font surgir d’autres récits, déplacent nos manières d’écouter et de regarder, et ouvrent un espace où la différence cesse d’être un manque pour devenir une force qui reconfigure nos perceptions et nos imaginaires.

En LIS (langue des signes italienne)

Doublé en LSF (langue des signes française), surtitré en français et anglais

PAS MOI est présenté dans le cadre du réseau R.O.M (Residencies On the Move) à l’invitation du Santarcangelo Festival (Italie).

En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne – Centre Européen Théâtral et Chorégraphique dans le cadre du Festival TNB du 17 au 28 novembre 2026

Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/754695-pas-moi-festival-tnb »}]

Et si l’histoire du son commençait ailleurs ? PAS MOI remonte aux premiers dispositifs d’enregistrement du XIXe siècle, conçus dans une volonté de « corriger » la surdité.

Pietro Bertora