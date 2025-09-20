Pas sages au Village Pellevoisin
Pas sages au Village Pellevoisin samedi 20 septembre 2025.
Pas sages au Village
Le Relais Pellevoisin Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 17:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Relais des pas sages à l’occasion des rencontres « vivre au village » à Argy.
17h30 à 19h atelier découverte des danses traditionnelles
Parents enfants par Élodie Suarez et Margaux Pasquet ou danses du Berry par Solange Panis.
20h30 Baltrad’ initiation aux danses traditionnelles / La Malène Tunnel
Restauration dès 19h, pokebawl réservation conseillée. Buvette. 3 .
Le Relais Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67
English :
Relais des pas sages at the « vivre au village » meetings in Argy.
German :
Stafette der nicht Weisen anlässlich der Treffen « Leben im Dorf » in Argy.
Italiano :
Relais des pas sages » in occasione degli incontri « vivre au village » ad Argy.
Espanol :
Relais des pas sages » en los encuentros « Vivir en el pueblo » de Argy.
L’événement Pas sages au Village Pellevoisin a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Pays de Valençay