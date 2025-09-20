Pas sages au Village Pellevoisin

Pas sages au Village Pellevoisin samedi 20 septembre 2025.

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20

Relais des pas sages à l’occasion des rencontres « vivre au village » à Argy.

17h30 à 19h atelier découverte des danses traditionnelles

Parents enfants par Élodie Suarez et Margaux Pasquet ou danses du Berry par Solange Panis.

20h30 Baltrad’ initiation aux danses traditionnelles / La Malène Tunnel

Restauration dès 19h, pokebawl réservation conseillée. Buvette. 3 .

Le Relais Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67

English :

Relais des pas sages at the « vivre au village » meetings in Argy.

German :

Stafette der nicht Weisen anlässlich der Treffen « Leben im Dorf » in Argy.

Italiano :

Relais des pas sages » in occasione degli incontri « vivre au village » ad Argy.

Espanol :

Relais des pas sages » en los encuentros « Vivir en el pueblo » de Argy.

