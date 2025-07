Pas si Bêtes ces histoires ! Médiathèque de Casseneuil Casseneuil

Pas si Bêtes ces histoires ! Médiathèque de Casseneuil Casseneuil mercredi 16 juillet 2025.

Pas si Bêtes ces histoires !

Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-16

fin : 2025-07-16

2025-07-16

À l’occasion de Partir en Livre et du thème Les animaux et nous , le groupe de lectrices de la médiathèque de Casseneuil vous invite

à venir écouter des histoires pas si bêtes !!

A partir de 5 ans.

Médiathèque de Casseneuil 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25

English : Pas si Bêtes ces histoires !

To mark Partir en Livre and the theme of « Animals and us », the group of readers at the Casseneuil multimedia library invites you

to come and listen to some not so silly stories!

For ages 5 and up.

German : Pas si Bêtes ces histoires !

Anlässlich von Partir en Livre und dem Thema « Die Tiere und wir » lädt Sie die Vorlesergruppe der Mediathek von Casseneuil ein

zu kommen und Geschichten zu hören, die nicht so dumm sind!!!

Ab 5 Jahren.

Italiano :

In occasione di Partir en Livre e del tema « Gli animali e noi », il gruppo di lettori della biblioteca multimediale di Casseneuil vi invita a

a venire ad ascoltare alcune storie non così sciocche!

A partire dai 5 anni.

Espanol : Pas si Bêtes ces histoires !

Con motivo de Partir en Livre y del tema « Los animales y nosotros », el grupo de lectores de la mediateca de Casseneuil le invita a

¡venir a escuchar algunas historias no tan tontas!

A partir de 5 años.

