PAS SI LATE SHOW Loubens-Lauragais

PAS SI LATE SHOW

SALLE DES FÊTES Loubens-Lauragais Haute-Garonne

Vous avez envie de rire après une longue semaine de travail harassante ? Venez rire à Loubens-Lauragais pour cette presque émission de télévision !

Après un Loubens Comedy Club affichant complet l’an dernier, le comiteuf vous donne rendez-vous pour une nouvelle soirée où vos zygomatiques et vos tympans vont être mis à l’épreuve.

Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle fois Monsieur Tristan et Perrine Déza pour une émission en direct qu’ils exporteront pour la 1ère fois chez nous à Loubens,

LE PAS SI LATE SHOW une fausse émission, un vrai show!

Avec nos 2 compères aux manettes et le très prometteur Théo Sanchez pour l’humour, Wab FunkyMachine et son funk beatboxé pour la musique, on vous garantie une soirée live avec du rire et du très bon son.

Rendez-vous le Samedi 28 mars 2026 à 21h dans notre salle des fêtes.

Pensez à vite réserver vos places: comiteloubens@gmail.com ou 06.79.11.47.06.

P.A.F: 12€ 8€ adhérent(e)s FAS

Au plaisir de vous y retrouver, le rire et le funk, c'est la santé!

SALLE DES FÊTES Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie comiteloubens@gmail.com

English :

Feel like a good laugh after a long, tiring week at work? Come and laugh in Loubens-Lauragais for this almost TV show!

