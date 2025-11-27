PAS SI MISS QUE CA – PELOUSSE PARADISE Ales

PAS SI MISS QUE CA Début : 2026-02-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, se dévoile…Comment passer de la lumière des projecteurs aux galères d’une trentenaire et à l’actualisation Pôle Emploi ? De son enfance dans le Nord à sa vie actuelle, en passant par son sacre en 2007, Rachel Legrain-Trapani vous raconte sa vie mouvementée avec humour et émotion. Elle venait des corons, plutôt jean baskets que robe de princesse… Mais une succession de coups de pouce du destin va l’amener à devenir Miss France 2007. Comment a-t-elle géré ce sacre ? Et surtout… comment vivre après ?Sans tabou, cette ancienne Miss vous fera découvrir toutes les facettes de la couronne. Un seule-en-scène inspirant, sincère et pétillant, à ne pas manquer !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30