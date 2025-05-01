Pas sur la bouche Théâtre du Gouvernail Paris

Paris, 1925. La belle Gilberte Valandray est courtisée par tous les hommes de son entourage, du jeune artiste d’avant-garde Charley au vieux garçon Faradel. Pourtant, elle aime son mari Georges et lui reste fidèle, même si elle le trouve parfois peu fougueux. Riche industriel sûr de lui, Georges est convaincu qu’ayant été le premier amant de sa femme, il en détient pour toujours la fidélité.

Ce qu’il ignore, c’est que Gilberte a déjà été mariée pendant six mois à Éric Thomson, un riche Américain avec qui il s’apprête justement à signer un contrat. Lorsque celui-ci revoit Gilberte, les sentiments ressurgissent. Autour d’eux gravitent la sœur suffragette Gabrielle, la jeune Huguette et une galerie de personnages hauts en couleur.

Entre flirts, malentendus et théories absurdes sur le mariage, la comédie s’emballe… mais pas sur la bouche !

Une adaptation théâtrale, légère et pétillante, d’une opérette à succès d’André Barde et Maurice Yvain.

Du mercredi 08 avril 2026 au mercredi 03 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

samedi

de 15h00 à 16h15

mercredi, jeudi, vendredi

de 21h00 à 22h15

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-04T01:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-08T19:00:00+02:00_2026-04-08T20:15:00+02:00;2026-04-08T21:00:00+02:00_2026-04-08T22:15:00+02:00;2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T20:15:00+02:00;2026-04-09T21:00:00+02:00_2026-04-09T22:15:00+02:00;2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T20:15:00+02:00;2026-04-10T21:00:00+02:00_2026-04-10T22:15:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:15:00+02:00;2026-04-11T19:00:00+02:00_2026-04-11T20:15:00+02:00;2026-04-15T19:00:00+02:00_2026-04-15T20:15:00+02:00;2026-04-15T21:00:00+02:00_2026-04-15T22:15:00+02:00;2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:15:00+02:00;2026-04-16T21:00:00+02:00_2026-04-16T22:15:00+02:00;2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T20:15:00+02:00;2026-04-17T21:00:00+02:00_2026-04-17T22:15:00+02:00;2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:15:00+02:00;2026-04-18T19:00:00+02:00_2026-04-18T20:15:00+02:00;2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T20:15:00+02:00;2026-04-22T21:00:00+02:00_2026-04-22T22:15:00+02:00;2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T20:15:00+02:00;2026-04-23T21:00:00+02:00_2026-04-23T22:15:00+02:00;2026-04-24T19:00:00+02:00_2026-04-24T20:15:00+02:00;2026-04-24T21:00:00+02:00_2026-04-24T22:15:00+02:00;2026-04-25T15:00:00+02:00_2026-04-25T16:15:00+02:00;2026-04-25T19:00:00+02:00_2026-04-25T20:15:00+02:00;2026-04-29T19:00:00+02:00_2026-04-29T20:15:00+02:00;2026-04-29T21:00:00+02:00_2026-04-29T22:15:00+02:00;2026-04-30T19:00:00+02:00_2026-04-30T20:15:00+02:00;2026-04-30T21:00:00+02:00_2026-04-30T22:15:00+02:00;2026-05-01T19:00:00+02:00_2026-05-01T20:15:00+02:00;2026-05-01T21:00:00+02:00_2026-05-01T22:15:00+02:00;2026-05-02T15:00:00+02:00_2026-05-02T16:15:00+02:00;2026-05-02T19:00:00+02:00_2026-05-02T20:15:00+02:00;2026-05-06T19:00:00+02:00_2026-05-06T20:15:00+02:00;2026-05-06T21:00:00+02:00_2026-05-06T22:15:00+02:00;2026-05-07T19:00:00+02:00_2026-05-07T20:15:00+02:00;2026-05-07T21:00:00+02:00_2026-05-07T22:15:00+02:00;2026-05-08T19:00:00+02:00_2026-05-08T20:15:00+02:00;2026-05-08T21:00:00+02:00_2026-05-08T22:15:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:15:00+02:00;2026-05-09T19:00:00+02:00_2026-05-09T20:15:00+02:00;2026-05-13T19:00:00+02:00_2026-05-13T20:15:00+02:00;2026-05-13T21:00:00+02:00_2026-05-13T22:15:00+02:00;2026-05-14T19:00:00+02:00_2026-05-14T20:15:00+02:00;2026-05-14T21:00:00+02:00_2026-05-14T22:15:00+02:00;2026-05-15T19:00:00+02:00_2026-05-15T20:15:00+02:00;2026-05-15T21:00:00+02:00_2026-05-15T22:15:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T16:15:00+02:00;2026-05-16T19:00:00+02:00_2026-05-16T20:15:00+02:00;2026-05-20T19:00:00+02:00_2026-05-20T20:15:00+02:00;2026-05-20T21:00:00+02:00_2026-05-20T22:15:00+02:00;2026-05-21T19:00:00+02:00_2026-05-21T20:15:00+02:00;2026-05-21T21:00:00+02:00_2026-05-21T22:15:00+02:00;2026-05-22T19:00:00+02:00_2026-05-22T20:15:00+02:00;2026-05-22T21:00:00+02:00_2026-05-22T22:15:00+02:00;2026-05-23T15:00:00+02:00_2026-05-23T16:15:00+02:00;2026-05-23T19:00:00+02:00_2026-05-23T20:15:00+02:00;2026-05-27T19:00:00+02:00_2026-05-27T20:15:00+02:00;2026-05-27T21:00:00+02:00_2026-05-27T22:15:00+02:00;2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T20:15:00+02:00;2026-05-28T21:00:00+02:00_2026-05-28T22:15:00+02:00;2026-05-29T19:00:00+02:00_2026-05-29T20:15:00+02:00;2026-05-29T21:00:00+02:00_2026-05-29T22:15:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:15:00+02:00;2026-05-30T19:00:00+02:00_2026-05-30T20:15:00+02:00;2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:15:00+02:00;2026-06-03T21:00:00+02:00_2026-06-03T22:15:00+02:00

Théâtre du Gouvernail 5 passage de Thionville 75019 Paris

compagnie.lesenjouees@gmail.com



Afficher la carte du lieu Théâtre du Gouvernail et trouvez le meilleur itinéraire

