Pas Toujours Gay d’être Pompiers Croquignol & Yoyo Théâtre de la Grange Rouge La Chapelle-Naude

vendredi 11 septembre 2026 · Théâtre de la Grange Rouge · La Chapelle-Naude

Informations pratiques

La Chapelle-Naude

Pas Toujours Gay d’être Pompiers Croquignol & Yoyo

Théâtre de la Grange Rouge 142, route de Vauvret La Chapelle-Naude Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-09-11 2026-10-09 2026-11-06

Croquignol & Yoyo présentent “Pas Toujours Gay d’être Pompiers”, une comédie humoristique populaire, explosive et déjantée dans l’univers des pompiers.

Entre esprit de caserne, quiproquos, chansons, situations absurdes et humour tendre, le duo entraîne le public dans un spectacle rythmé et généreux, où les maladresses deviennent des catastrophes hilarantes.

Un moment de rire, de complicité et de bonne humeur, accessible à tous, porté par deux personnages hauts en couleur.

Humour, feu et dérision… avec Croquignol & Yoyo ! .

Théâtre de la Grange Rouge 142, route de Vauvret La Chapelle-Naude 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 35 30 19 tringbalcie@gmail.com

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English : Pas Toujours Gay d’être Pompiers Croquignol & Yoyo

L’événement Pas Toujours Gay d’être Pompiers Croquignol & Yoyo La Chapelle-Naude a été mis à jour le 2026-05-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)