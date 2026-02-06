Pas-tout-à fait-Saint-Valentin Place du Cerf Le Tronchet
Pas-tout-à fait-Saint-Valentin Place du Cerf Le Tronchet samedi 14 février 2026.
Pas-tout-à fait-Saint-Valentin
Place du Cerf Elixir restaurant Le Tronchet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Jeux, quiz, soirée ludique en binôme sur réservation (couple ou solo) .
Place du Cerf Elixir restaurant Le Tronchet 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 88 30 24 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pas-tout-à fait-Saint-Valentin Le Tronchet a été mis à jour le 2026-02-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel