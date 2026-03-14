PAS VRAI ? (REVUE) – Entre cirque et cabaret – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris
PAS VRAI ? (REVUE) – Entre cirque et cabaret – au Théâtre Douze Théâtre Douze Paris vendredi 3 avril 2026.
Du 3 au 12 avril 2026
Du jeudi au samedi à 20h – Dimanche à 15h30.
Vendredi 3 et 10 avril : séances scolaires à 10h – Séance scolaire supplémentaire à 14h le vendredi 10 avril.
À partir de 10 ans – Durée : 1h30
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PAS VRAI ? (REVUE)
Dans une ambiance de music-hall de carton-pâte, un méli-mélo de textes véritablement savoureux
Pourquoi mentir ?
Pourquoi (se) raconter des histoires ?
Existe-t-il des histoires vraies ?
Pour tenter de percer ces mystères — ou s’enfoncer plus avant dans l’obscurité !, le spectacle « Pas vrai ? (revue) » et ses six comédiens convoquent divers auteurs dans un univers évoquant tantôt le cirque, tantôt le cabaret ou le music-hall, lieux de tous les possibles où s’entrechoquent le réel et l’illusion, le tout dans une bonne humeur communicative !
Retrouvez des extraits des oeuvres de Jean Cocteau, Roland Dubillard,
Les Frères Ennemis, Jean-Claude Grumberg, Victor Hugo, Max Maurey,
Jean-Michel Ribes, Jean Tardieu .
Ce spectacle et ses six comédiens convoquent divers auteurs dans un univers évoquant tantôt le cirque, tantôt le cabaret ou le music-hall, lieux de tous les possibles où s’entrechoquent à la fois le réel et l’illusion ainsi que les références qui ont nourri l’imaginaire des metteurs en scène.
Du vendredi 03 avril 2026 au dimanche 12 avril 2026 :
dimanche
de 15h30 à 17h00
jeudi, vendredi, samedi
de 20h00 à 21h30
payant
De 16 à 19 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-03T23:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-03T20:00:00+02:00_2026-04-03T21:30:00+02:00;2026-04-04T20:00:00+02:00_2026-04-04T21:30:00+02:00;2026-04-05T15:30:00+02:00_2026-04-05T17:00:00+02:00;2026-04-09T20:00:00+02:00_2026-04-09T21:30:00+02:00;2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00;2026-04-11T20:00:00+02:00_2026-04-11T21:30:00+02:00;2026-04-12T15:30:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00
Théâtre Douze 6, avenue Maurice Ravel 75012 Paris
http://www.theatredouze.fr/pages/PAS-VRAI–(REVUE)_spect-339.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis
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