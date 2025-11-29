Pascal Blua, L’homme qui aimait les pochettes – une exposition et une table ronde Médiathèque Violette Leduc Paris

Graphiste indépendant et auditeur passionné dont l’univers « a basculé très jeune à l’écoute de disques rapportés de Londres« , Pascal Blua découvre le travail de Jamie Reid pour les Sex Pistols puis ses « mentors de toujours » : Robert Massin, Reid Miles (Blue Note), Peter Saville (Factory Records) ou encore Vaughan Oliver (4AD).

« Je crois profondément en ce que David Hockney a tenté de faire dans ses créations d’opéra : créer une forme de synesthésie où le visuel s’associe aux sons, où l’on peut « voir la musique« . C’est ce qui motive mon travail graphique : la recherche de cohérence entre la musique et l’image à travers le prisme de ma sensibilité.«

L’art et la musique sont porteurs de valeurs qui valorisent la vie. De cet adolescent aux yeux émerveillés au graphiste que je suis aujourd’hui, je vois un fil conducteur continu : trouver l’harmonie. C’est mon travail, ma passion, et sans doute ma façon de donner un sens au monde. »

L’homme qui aimait les pochettes – l’exposition, du 1er au 29 novembre, au rez de chaussée de la médiathèque. Un choix des réalisations du graphiste sera exposé dans le hall d’accueil.

L’homme qui aimait les pochettes – la table ronde, samedi 29 novembre à 15 h, auditorium de la médiathèque, gratuit sur inscription par téléphone ou par mail.

Une plongée au cœur du processus créatif derrière la conception d’une pochette de disque. De l’idée initiale aux choix graphiques et symboliques, nous explorerons comment l’image dialogue avec la musique, et comment elle devient une porte d’entrée sensible vers l’univers sonore. La table ronde se déroulera en présence de Pascal Blua, ainsi que Nesles et Blaubird, deux artistes dont il a réalisé les pochettes d’album et qui pourraient bien interpréter quelques titres de leur répertoire !

Gratuit sur réservation : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01.55.25.80.20.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc