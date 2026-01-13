Pascal Chabaud en dédicace Office de Tourisme Vichy
Pascal Chabaud en dédicace Office de Tourisme Vichy samedi 14 février 2026.
Pascal Chabaud en dédicace
Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier
Début : 2026-02-14 13:30:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14
En complément de la visite Vichy, capitale de l’État français , Pascal Chabaud présentera ses polars historiques qui se déroulent au cœur de l’Auvergne sous le régime de Vichy les enquêtes de Joseph Dumont .
Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 78 18 80 p.chabaud@orange.fr
To complement the Vichy, Capital of the French State tour, Pascal Chabaud will present his historical thrillers set in the heart of Auvergne under the Vichy regime: Les enquêtes de Joseph Dumont .
L’événement Pascal Chabaud en dédicace Vichy a été mis à jour le 2026-01-13 par Vichy Destinations