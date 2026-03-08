Pascal Chabaud en dédicace Office de Tourisme Vichy

Pascal Chabaud en dédicace

Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-29

En complément de la visite Vichy, capitale de l’État français , Pascal Chabaud présentera ses polars historiques qui se déroulent au cœur de l’Auvergne sous le régime de Vichy les enquêtes de Joseph Dumont .

.

Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 78 18 80 p.chabaud@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To complement the Vichy, Capital of the French State tour, Pascal Chabaud will present his historical thrillers set in the heart of Auvergne under the Vichy regime: Les enquêtes de Joseph Dumont .

L’événement Pascal Chabaud en dédicace Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations