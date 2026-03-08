Pascal Chabaud en dédicace Office de Tourisme Vichy
Pascal Chabaud en dédicace Office de Tourisme Vichy samedi 4 avril 2026.
Pascal Chabaud en dédicace
Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-29
En complément de la visite Vichy, capitale de l’État français , Pascal Chabaud présentera ses polars historiques qui se déroulent au cœur de l’Auvergne sous le régime de Vichy les enquêtes de Joseph Dumont .
.
Office de Tourisme 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 78 18 80 p.chabaud@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To complement the Vichy, Capital of the French State tour, Pascal Chabaud will present his historical thrillers set in the heart of Auvergne under the Vichy regime: Les enquêtes de Joseph Dumont .
L’événement Pascal Chabaud en dédicace Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations