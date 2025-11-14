Pascal Gallet Rue de l’Hôtel de ville Arbois
Pascal Gallet Rue de l'Hôtel de ville Arbois vendredi 14 novembre 2025.
Rue de l'Hôtel de ville Mairie, salle du tribunal Arbois Jura
Tarif : 15 EUR
Début : 2025-11-14 20:00:00
Dans le cadre du Festival des Solidarités
Concert caritatif du du pianiste-concertiste international Pascal Gallet (Tournée de ses 40 ans de carrière)
Organisé par l’association de solidarité internationale ADE France (Salins les Bains) qui soutient les petits producteurs et transformateurs de la filière café- cacao au Togo. En présence de Bella KPODZRO, chocolatière togolaise et responsable de la coopérative au Togo, à qui le concert est dédié. Les recettes du concert seront entièrement dédiées à l’achat de matériels pour la chocolaterie artisanale togolaise Denyigba Cacao , qui a été entièrement détruite par un incendie fin 2024. Oeuvres de Bach, Beethoven, Liszt, Luguet, Messiaen, Jolivet, Hai .
Rue de l’Hôtel de ville Mairie, salle du tribunal Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 mairie@arbois.fr
