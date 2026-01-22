Pascal Mary en concert à Saint-Yrieix-la-Perche Salle Attane Saint-Yrieix-la-Perche

Pascal Mary en concert à Saint-Yrieix-la-Perche

Salle Attane 4 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Envie de vibrer au rythme de la chanson française ? La salle Attane accueille un rendez-vous musical placé sous le signe de l’élégance et de la convivialité. L’association Méliscènes vous invite à découvrir l’univers singulier de Pascal Mary, un artiste complet qui redonne ses lettres de noblesse à la scène actuelle.

Entre poésie humaniste et humour complice, Pascal Mary transforme chaque morceau en une rencontre privilégiée. Son écriture exigeante et sa présence scénique font de lui un interprète incontournable pour tous les amoureux de textes forts et de mélodies habitées. Que vous soyez déjà conquis ou simplement curieux de nouvelles découvertes culturelles en Haute-Vienne, laissez-vous porter par ce moment de partage unique. Une parenthèse artistique chaleureuse à ne pas manquer cet hiver au cœur du Limousin. .

Salle Attane 4 Rue des Plaisances Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 91 77 association.meliscenes1@orange.fr

