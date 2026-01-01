Pascal Mary en concert SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle
Pascal Mary en concert SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle vendredi 30 janvier 2026.
Pascal Mary en concert
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire
Début : 2026-01-30 19:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Chanson et humour au rdv avec Pascal Mary en concert à la Brasserie de l’Alagnon, à Blesle.
SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com
English :
Song and humor in concert with Pascal Mary at the Brasserie de l’Alagnon, Blesle.
