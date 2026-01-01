Pascal Mary en concert SCOP Brasserie de L’Alagnon Blesle

Pascal Mary en concert

SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle Haute-Loire

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Chanson et humour au rdv avec Pascal Mary en concert à la Brasserie de l’Alagnon, à Blesle.

SCOP Brasserie de L’Alagnon 64 rue de la Bonale Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 18 90 brasserie.alagnon@gmail.com

English :

Song and humor in concert with Pascal Mary at the Brasserie de l’Alagnon, Blesle.

L’événement Pascal Mary en concert Blesle a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne