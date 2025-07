Pascal Mary en concert Saint-Germain-Laprade

Pascal Mary en concert Saint-Germain-Laprade jeudi 17 juillet 2025.

Pascal Mary en concert

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 21:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Venez écouter Pascal Mary, auteur-compositeur-interprète, qui propose un spectacle à la frontière de la chanson et du stand up !

8 place de l’église Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 20 43 90 loulio@etik.com

English :

Come and hear Pascal Mary, singer-songwriter, perform a show that straddles the border between song and stand-up comedy!

German :

Hören Sie dem Singer-Songwriter Pascal Mary zu, der eine Show an der Grenze zwischen Chanson und Stand Up bietet!

Italiano :

Venite a sentire Pascal Mary, cantautore, che si esibisce in uno spettacolo a cavallo tra canzone e stand-up!

Espanol :

Venga a escuchar a Pascal Mary, cantautor, en un espectáculo a caballo entre la canción y el monólogo

